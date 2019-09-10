Завтра "Укрзализныця" вводит запрет на грузовые перевозки ЮЗЖД

10 сентября, 2019, 17:35

"Укрзализныця" вводит ограничения грузоперевозок по Юго-Западной железной дороги для всех отправителей и получателей для всех видов грузов

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ограничение будет действовать до 14 сентября 2019 года.

Кроме того, с 11 сентября вводится конвенция на контейнерные и контрейлерные перевозки всех получателей в Литве. Действовать она будет до отмены.

"Укрзализныця" вынуждена вести временную конвенцию об отправке грузов назначением на станции регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". Неэффективное планирование и использование ресурсов менеджментом указанного регионального филиала привело к накоплению вагонов на узловых станциях железной дороги и сбоям в ее работе ", - сообщили в "Укрзализныце".

В компании добавили, что сейчас перед руководителем филиала "Юго-Западная железная дорога" поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить выгрузку брошенных вагонов и отправить их к местам погрузки.

"Указанный региональный филиал имеет для этого достаточно локомотивов и запас горюче-смазочных материалов. А главное - все рычаги влияния для решения и недопущения подобных ситуаций", - считают в УЗ.