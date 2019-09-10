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Espreso.tvОбществоZara запустит в Украине онлайн-магазин

Zara запустит в Украине онлайн-магазин


фото: 24tv
Торговая сеть одежды Zara из группы Inditex запустит онлайн-магазин в Украине

Об этом говорится на сайте сети.

"Привет, Украина! Покупай онлайн скоро", - сказано в сообщении.

О точной дате запуска пока не известно.

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