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Espreso.tvМирЗадержанный в Болгарии пророссийский политик шпионил для РФ и продвигал "разворот" страны к Кремлю

Задержанный в Болгарии пророссийский политик шпионил для РФ и продвигал "разворот" страны к Кремлю

В Болгарии предъявили обвинение главе движения "Русофилы" Николаю Малинову в шпионаже

Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Сотир Цацаров, сообщают Vesti.

В ходе расследования было установлено, что Малинов за определенную плату передавал информацию о болгарской внешней политике двум российским организациям - "Двуглавый орел" и "Русский институт стратегических исследований".

Генпрокурор заявил, что следователи собрали доказательства непосредственного участия гражданина Болгарии как в схеме отмывания денег, так и в схеме передачи секретной информации.

Малинов, который был депутатом двух созывов от Социалистической партии, вышел из-под ареста под залог в размере около 28 000 долларов. Ему запретили выезжать из страны.

В прокуратуре заявляют, что Малинов работал на две организации почти девять лет, по крайней мере 30 раз встречаясь с директором Российского института стратегических исследований Решетниковым и близким к Кремлю бизнесменом Константином Малофеевым.

Во время последних обысков был найден ряд документов, которые свидетельствуют, что Малинов выполнял задачи, за которые ему заплатили - ему и его компаниям. Кроме предоставления информации о политической ситуации в Болгарии и на Балканах, Малинов также получал деньги для организации различных мероприятий, а также для создания политической партии, которая бы работала на смену геополитических интересов Болгарии. Нужно было создать аналитический центр и приобрести телеканалы бывшей группы TV7.

Во время обысков следователи нашли подготовленную Малиновым написанную на русском языке записку, в которой он описал необходимость изменения геостратегической ориентации Болгарии на пророссийскую и комплекс необходимых для этого мер. Речь шла о "необходимой геополитической переориентации Болгарии или о том, что мы называем проектом "Болгария".

В документе также было описано, что геополитическая переориентация Болгарии должна была пройти на основе православия, славянской культуры и традиций. Следовало действовать в пяти ключевых сферах - деятельность НПО, создание и обслуживание веб-сайтов, создание собственного телеканала, аналитического центра и создание партии.

Во время обысков было также найдено более документов, предусматривающих передачу акций Vivacom, также упоминался российский банк ВТБ.

Общественное движение "Русофилы" действует в Софии с 2003 года. Целью организации является укрепление дружбы и сотрудничества между Болгарией и Россией. В мае 2019 года президент России Владимир Путин наградил лидера движения Николая Малинова орденом Дружбы.

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