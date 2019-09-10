Изобретатели из Сум создали "натуральные растительные пакеты"

10 сентября, 2019, 10:54

Украинский исследователь из Сум Дмитрий Бидюк вместе с коллегой Анастасией Шевцовой изготовили пакет из натуральных растительных компонентов

Об этом сообщает издание Небоскреб.

Доцент кафедры технологии питания СНАУ Дмитрий Бидюк работал над изобретением с коллегой Анастасией Шевцовой. Первых результатов удалось достичь еще в августе 2018 года. Случайное изобретение этой пленки натолкнуло на мысль о создании натуральных пакетов.

По словам разработчиков, пакет создан из специальной смеси, в которую входят полисахариды, вещества, извлеченные из овощей, фруктов, а также много других компонентов, поскольку пакет должен быть одновременно прочный, прозрачный и тонкий

Такой пакет вообще не содержит пластика.

Силу углеродного следа от производства исследователи еще не оценивали. Однако никаких выбросов газов в процессе производства, так же, как и в ходе утилизации, нет. Использование воды при производстве будет минимальным.

Цена нового натурального пакета будет примерно вдвое больше полиэтиленового.

Фото: Дмитрий Бидюк