Испанский теннисист Надаль объяснил, почему расплакался после финала US Open
10 сентября, 2019, 12:51
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, почему не сдержал эмоций после победы в финале Открытого чемпионата США
Об этом сообщает AS.
Надаль не сдерживал слез во время награждения после выигранного у россиянина Даниила Медведева финального матча турнира Большого Шлема в Нью-Йорке и рассказал, что его тронула поддержка болельщиков.
"В течение последних трех часов матча было очень тяжело. Когда после игры показали видео со всеми моими предыдущими победами на центральном корте, а люди стали меня поддерживать... Этот момент был просто незабываем. Я думал о том, что мы стареем. Впрочем, это даже хорошо. Я увидел все, через что прошел за свою карьеру. При этом я все еще в теннисе, еще и побеждать продолжаю. Эмоции вырвались наружу, в голове появились различные воспоминания", - рассказал Надаль.
- Напомним, 8 сентября Рафаэль Надаль одолел россиянина Даниила Медведева в финальном матче US Open.
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