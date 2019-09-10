Испанский теннисист Надаль объяснил, почему расплакался после финала US Open

10 сентября, 2019, 12:51

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, почему не сдержал эмоций после победы в финале Открытого чемпионата США

Об этом сообщает AS.

Надаль не сдерживал слез во время награждения после выигранного у россиянина Даниила Медведева финального матча турнира Большого Шлема в Нью-Йорке и рассказал, что его тронула поддержка болельщиков.

"В течение последних трех часов матча было очень тяжело. Когда после игры показали видео со всеми моими предыдущими победами на центральном корте, а люди стали меня поддерживать... Этот момент был просто незабываем. Я думал о том, что мы стареем. Впрочем, это даже хорошо. Я увидел все, через что прошел за свою карьеру. При этом я все еще в теннисе, еще и побеждать продолжаю. Эмоции вырвались наружу, в голове появились различные воспоминания", - рассказал Надаль.