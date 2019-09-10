Япония не исключает, что будет сливать загрязненную воду с "Фукусимы" в Тихий океан
Об этом заявил во вторник журналистам министр окружающей среды Японии Йосиаки Харада, сообщает Интерфакс-Украина.
"У меня такое впечатление, что нет другого способа, кроме как сливать в Тихий океан", - цитирует телеканал Эн-Эйч-Кей его слова журналистам.
При этом министр подчеркнул, что эта проблема не находится в компетенции его ведомства.
Он также подчеркнул, что, разъясняя подобные мероприятия, необходимо избегать слухов, а также основываться на научной основе и технике безопасности.
Министр не упомянул, какой именно объем воды с АЭС "Фукусима-1" гипотетически может оказаться в Тихом океане.
Однако в Токио ранее заявляли, что конкретное решение, как утилизировать загрязненную воду, еще не принято.
Эн-Эйч-Кей отмечает, что каждый день в результате работ на АЭС "Фукусима-1" добавляется 170 тонн загрязненной воды.
По данным западных СМИ, всего TEPCO сохраняет в резервуарах в районе АЭС более 1 млн тонн воды. В компании считают, что место для хранения воды закончится к 2022 году.
В то же время СМИ указывают, что в мире прибрежные АЭС часто сливают в океан воду, содержащую тритий, который трудно выделить и который считается относительно безвредным.
В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к масштабной аварии подобного рода с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На АЭС "Фукусима-1" произошло расплавление активной зоны реакторов сразу на трех энергоблоках.
Ранее власти КНДР заявляли, что не допустят сброса радиоактивной воды в море Японией. Южная Корея также неоднократно заявляла, что проблема загрязненной воды должна решаться таким образом, чтобы это не влияло на здоровье граждан в регионе и морскую среду в окрестностях атомной станции.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-