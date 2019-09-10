Япония не исключает, что будет сливать загрязненную воду с "Фукусимы" в Тихий океан

10 сентября, 2019, 11:16

Японской компании-оператору TEPCO, скорее всего, в итоге придется откачивать из аварийной АЭС "Фукусима-1" загрязненную воду, содержащую тритий и другие вещества, разбавлять ее и сливать в Тихий океан

Об этом заявил во вторник журналистам министр окружающей среды Японии Йосиаки Харада, сообщает Интерфакс-Украина.

"У меня такое впечатление, что нет другого способа, кроме как сливать в Тихий океан", - цитирует телеканал Эн-Эйч-Кей его слова журналистам.

При этом министр подчеркнул, что эта проблема не находится в компетенции его ведомства.

Он также подчеркнул, что, разъясняя подобные мероприятия, необходимо избегать слухов, а также основываться на научной основе и технике безопасности.

Министр не упомянул, какой именно объем воды с АЭС "Фукусима-1" гипотетически может оказаться в Тихом океане.

Однако в Токио ранее заявляли, что конкретное решение, как утилизировать загрязненную воду, еще не принято.

Эн-Эйч-Кей отмечает, что каждый день в результате работ на АЭС "Фукусима-1" добавляется 170 тонн загрязненной воды.

По данным западных СМИ, всего TEPCO сохраняет в резервуарах в районе АЭС более 1 млн тонн воды. В компании считают, что место для хранения воды закончится к 2022 году.

В то же время СМИ указывают, что в мире прибрежные АЭС часто сливают в океан воду, содержащую тритий, который трудно выделить и который считается относительно безвредным.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к масштабной аварии подобного рода с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На АЭС "Фукусима-1" произошло расплавление активной зоны реакторов сразу на трех энергоблоках.

Ранее власти КНДР заявляли, что не допустят сброса радиоактивной воды в море Японией. Южная Корея также неоднократно заявляла, что проблема загрязненной воды должна решаться таким образом, чтобы это не влияло на здоровье граждан в регионе и морскую среду в окрестностях атомной станции.