Я не выбросил ни одного письма: Сенцов призвал писать политзаключенным

10 сентября, 2019, 15:04

Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов заявил, что письма поддержки были очень важны для него в заключении

Об этом крымский активист, бывший политзаключенный сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Я не выбросил ни одного письма, все привез. Я их не буду перечитывать, но они мне дороги, я их берегу", - отметил Сенцов.

Он поделился, что привез из колонии 22 кг бумаг: письма, книги и 15 исписанных тетрадей.

"Для любого заключенного в тюрьме письма - это самое важное. Ты можешь не поесть день, может не быть передачи, но все ждут писем. Поэтому пишите. О чем угодно. Это очень поддерживает", - подчеркнул Сенцов.

Он также добавил, что пытался отвечать всем.

"Мне, правда, не очень нравилось, когда выкладывали личную переписку (в соцсети, - ред.)", - добавил режиссер.