 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЯ не выбросил ни одного письма: Сенцов призвал писать политзаключенным

Я не выбросил ни одного письма: Сенцов призвал писать политзаключенным


фото: ukranews
Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов заявил, что письма поддержки были очень важны для него в заключении

Об этом крымский активист, бывший политзаключенный сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Я не выбросил ни одного письма, все привез. Я их не буду перечитывать, но они мне дороги, я их берегу", - отметил Сенцов.

Он поделился, что привез из колонии 22 кг бумаг: письма, книги и 15 исписанных тетрадей.

"Для любого заключенного в тюрьме письма - это самое важное. Ты можешь не поесть день, может не быть передачи, но все ждут писем. Поэтому пишите. О чем угодно. Это очень поддерживает", - подчеркнул Сенцов.

Он также добавил, что пытался отвечать всем.

"Мне, правда, не очень нравилось, когда выкладывали личную переписку (в соцсети, - ред.)", - добавил режиссер.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 сентября, 2019 вторник

больше новостей

10 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать