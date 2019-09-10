Я не выбросил ни одного письма: Сенцов призвал писать политзаключенным
10 сентября, 2019, 15:04
Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов заявил, что письма поддержки были очень важны для него в заключении
Об этом крымский активист, бывший политзаключенный сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Я не выбросил ни одного письма, все привез. Я их не буду перечитывать, но они мне дороги, я их берегу", - отметил Сенцов.
Он поделился, что привез из колонии 22 кг бумаг: письма, книги и 15 исписанных тетрадей.
"Для любого заключенного в тюрьме письма - это самое важное. Ты можешь не поесть день, может не быть передачи, но все ждут писем. Поэтому пишите. О чем угодно. Это очень поддерживает", - подчеркнул Сенцов.
Он также добавил, что пытался отвечать всем.
"Мне, правда, не очень нравилось, когда выкладывали личную переписку (в соцсети, - ред.)", - добавил режиссер.
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