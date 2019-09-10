В течение дня российские боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиций Объединенных сил у Богдановки с направления Петровского из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Новотроицкого с направления Докучаевска - из стрелкового оружия, около Авдеевки с направления Минерального - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в Водяном с направления Ужовка - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы трижды обстреляли украинские укрепления: вблизи Катериновки с направления Молодежного - из автоматического гранатомета, у Крымского по с направлению Желобка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в Новозвановке с направления Калинового - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
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