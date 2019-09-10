 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ течение дня российские боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ

В течение дня российские боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ

Во вторник, 10 сентября, по состоянию на 19:00 российские наемники на Донбассе осуществили 7 обстрелов по укреплениям украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиций Объединенных сил у Богдановки с направления Петровского из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Новотроицкого с направления Докучаевска - из стрелкового оружия, около Авдеевки с направления Минерального - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в Водяном с  направления Ужовка - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы трижды обстреляли украинские укрепления: вблизи Катериновки с направления Молодежного - из автоматического гранатомета, у Крымского по с направлению Желобка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в Новозвановке с направления Калинового - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 сентября, 2019 вторник

больше новостей

10 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать