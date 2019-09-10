В оккупированном Донецке открыли памятник императору Николаю II
10 сентября, 2019, 10:30
Памятник российскому императору Николаю II открыли на выходных
Об этом пишет Лига.
Отмечается, что памятник открыли 8 сентября на территории строящегося храма Святых царственных мучеников в поселке Горняк.
На открытии были замечены священники Московского патриархата, жители поселка и боевики "ДНР".
Детей специально одели в военную форму.
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