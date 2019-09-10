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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Донецке открыли памятник императору Николаю II

В оккупированном Донецке открыли памятник императору Николаю II

Памятник российскому императору Николаю II открыли на выходных

Об этом пишет Лига.

Отмечается, что памятник открыли 8 сентября на территории строящегося храма Святых царственных мучеников в поселке Горняк.

На открытии были замечены священники Московского патриархата, жители поселка и боевики "ДНР".

Детей специально одели в военную форму.

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