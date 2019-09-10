В Киеве горит лес возле парка "Киото"
10 сентября, 2019, 18:02
10 сентября в столице загорелся участок лесопарка по улице Киото
Об этом сообщил депутат Киевсовета Михаил Будилов в Facebook.
"Прямо сейчас горит участок лесопарка по улице Киото (у строительства ТРЦ и автозаправки). Первая версия - поджог сухостойных деревьев", - отметил он.
Депутат напомнил, что в прошлом году на этом участке было уничтожено около 400 хвойных насаждений путем отравления.
Видео пожара опубликовал "Киев оперативный".
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