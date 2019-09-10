В Киеве горит лес возле парка "Киото"

10 сентября, 2019, 18:02

10 сентября в столице загорелся участок лесопарка по улице Киото

Об этом сообщил депутат Киевсовета Михаил Будилов в Facebook.

"Прямо сейчас горит участок лесопарка по улице Киото (у строительства ТРЦ и автозаправки). Первая версия - поджог сухостойных деревьев", - отметил он.

Депутат напомнил, что в прошлом году на этом участке было уничтожено около 400 хвойных насаждений путем отравления.

Видео пожара опубликовал "Киев оперативный".