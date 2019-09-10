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Espreso.tvОбществоВ Калифорнии представили новый iPhone 11

В Калифорнии представили новый iPhone 11

10 сентября в театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Калифорнии компания Apple представила серию новых iPhone 11

Об этом сообщат на презентации.

Дизайн смартфона остался неизменным, однако отныне в айфоне две камеры - "обычная" и "ультраширокая". Теперь можно будет делать портреты не только людей, но и животных. Обещают, что отличные снимки получатся даже в полумраке. Также станет возможным съемка в 4K при 60 кадрах в секунду на обеих камерах.

Помимо того, на селф-камере тоже будет 4K видео при 30 кадрах в секунду. Впервые в истории айфонов фронтальная камера будет снимать замедленное видео.

Отмечается, что новый процессор iPhone 11 - самый быстрый из всех, которые установлены в современных смартфонах. Также обещают, что iPhone 11 будет держать батарею на час дольше, чем прошлогодний XR.Телефон будет доступен в шести цветах: желтом, сиреневом, голубом, белом, зеленом и красном.

iPhone 11 Pro среди смартфонов имеет наименьшую диагональ экрана в 5,8 дюйма и тройную камеру: обычную, широкую и ультраширокую. У них появилась функция Deep Fusion, которая делает сразу 9 снимков. Кроме того, все три камеры могут снимать видео в 4K/60 кадров в секунду.

"IPhone 11 Pro - лучшая платформа для машинного обучения на любом смартфоне", - сказали на презентации.

Смартфон будет доступен в пяти цветах: зеленом, space gray, серебряном, белом и золотом.

iPhone 11 Pro Max самый большой и имеет диагональ в 6,5 дюйма. Другие характеристики совпадают с iPhone 11 Pro.

 

 

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