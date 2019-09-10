В Черкассах 20 школьников попали в больницу из-за распыленного в столовой газового баллончика
Об этом сообщил директор СОШ № 29 Александр Деркач, передает Укринформ.
"Сегодня во время большой перемены кто-то из учеников распылил газ из баллончика в школьной столовой. Сложных случаев отравления нет, но пришлось обращаться за помощью к медикам и эвакуировать детей. В школу прибыло семь бригад "Скорой помощи", 20 детей госпитализированы в областную детскую больницу. Учебный процессе приостановили до следующего дня. Причастных к инциденту устанавливают. В школе работают следователи", - рассказал Деркач.
Школьник распылил газ примерно в половине первого дня во время большой перемены, когда в школьной столовой больше всего детей. Мотивы шестиклассника пока неизвестны. Помимо того, в школе отметили, что этот ученик раньше не хулиганил.
По словам директора, в помещении школы на всех этажах проведен анализ воздуха. Присутствие газа зафиксировали только на первом этаже школы - в столовой и фойе.
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