В Черкассах 20 школьников попали в больницу из-за распыленного в столовой газового баллончика

10 сентября, 2019, 18:55

10 сентября в столовой Черкасской общеобразовательной школы № 29 в обеденное время один из учеников распылил газ из баллончика. 20 детей госпитализированы в областную детскую больницу, а обучение временно остановили

Об этом сообщил директор СОШ № 29 Александр Деркач, передает Укринформ.

"Сегодня во время большой перемены кто-то из учеников распылил газ из баллончика в школьной столовой. Сложных случаев отравления нет, но пришлось обращаться за помощью к медикам и эвакуировать детей. В школу прибыло семь бригад "Скорой помощи", 20 детей госпитализированы в областную детскую больницу. Учебный процессе приостановили до следующего дня. Причастных к инциденту устанавливают. В школе работают следователи", - рассказал Деркач.

Школьник распылил газ примерно в половине первого дня во время большой перемены, когда в школьной столовой больше всего детей. Мотивы шестиклассника пока неизвестны. Помимо того, в школе отметили, что этот ученик раньше не хулиганил.

По словам директора, в помещении школы на всех этажах проведен анализ воздуха. Присутствие газа зафиксировали только на первом этаже школы - в столовой и фойе.