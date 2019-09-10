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Espreso.tvОбществоВ Черкассах 20 школьников попали в больницу из-за распыленного в столовой газового баллончика

В Черкассах 20 школьников попали в больницу из-за распыленного в столовой газового баллончика

10 сентября в столовой Черкасской общеобразовательной школы № 29 в обеденное время один из учеников распылил газ из баллончика. 20 детей госпитализированы в областную детскую больницу, а обучение временно остановили

Об этом сообщил директор СОШ № 29 Александр Деркач, передает Укринформ.

"Сегодня во время большой перемены кто-то из учеников распылил газ из баллончика в школьной столовой. Сложных случаев отравления нет, но пришлось обращаться за помощью к медикам и эвакуировать детей. В школу прибыло семь бригад "Скорой помощи", 20 детей госпитализированы в областную детскую больницу. Учебный процессе приостановили до следующего дня. Причастных к инциденту устанавливают. В школе работают следователи", - рассказал Деркач.

Школьник распылил газ примерно в половине первого дня во время большой перемены, когда в школьной столовой больше всего детей. Мотивы шестиклассника пока неизвестны. Помимо того, в школе отметили, что этот ученик раньше не хулиганил.

По словам директора, в помещении школы на всех этажах проведен анализ воздуха. Присутствие газа зафиксировали только на первом этаже школы - в столовой и фойе.

 

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