В Болгарии задержан лидер "русофилов"
10 сентября, 2019, 08:39
В Болгарии был задержан глава общественной организации "Русофилы" Николай Малинов
В специализированной прокуратуре сообщили, что идет расследование по делу о шпионаже в пользу иностранного государства, информирует Liga.net.
Имена задержанных правоохранители раскрывать не стали, однако сообщили, что пока им обвинение предъявлено не было.
Журналистам удалось получить подтверждение о задержании ряда руководителей и секретаря "русофилов" Юрия Борисова. Информацию о задержании Малинова пока не подтвердили. Однако, отмечают журналисты, он более суток не выходит на связь, что может быть связано с допросами.
- Общественное движение Русофилы действует в Софии с 2003 года. Целью организации является "укрепление дружбы и сотрудничества между Болгарией и РФ".
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
-
5 сентября, 2019 Виталий Портников: Антикоррупционный суд – не панацея
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви