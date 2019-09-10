В Болгарии задержан лидер "русофилов"

10 сентября, 2019, 08:39

В Болгарии был задержан глава общественной организации "Русофилы" Николай Малинов

В специализированной прокуратуре сообщили, что идет расследование по делу о шпионаже в пользу иностранного государства, информирует Liga.net.

Имена задержанных правоохранители раскрывать не стали, однако сообщили, что пока им обвинение предъявлено не было.

Журналистам удалось получить подтверждение о задержании ряда руководителей и секретаря "русофилов" Юрия Борисова. Информацию о задержании Малинова пока не подтвердили. Однако, отмечают журналисты, он более суток не выходит на связь, что может быть связано с допросами.