 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Болгарии задержан лидер "русофилов"

В Болгарии задержан лидер "русофилов"

В Болгарии был задержан глава общественной организации "Русофилы" Николай Малинов

В специализированной прокуратуре сообщили, что идет расследование по делу о шпионаже в пользу иностранного государства, информирует Liga.net.

Имена задержанных правоохранители раскрывать не стали, однако сообщили, что пока им обвинение предъявлено не было.

Журналистам удалось получить подтверждение о задержании ряда руководителей и секретаря "русофилов" Юрия Борисова. Информацию о задержании Малинова пока не подтвердили. Однако, отмечают журналисты, он более суток не выходит на связь, что может быть связано с допросами.

  • Общественное движение Русофилы действует в Софии с 2003 года. Целью организации является "укрепление дружбы и сотрудничества между Болгарией и РФ".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 сентября, 2019 вторник

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

10 сентября, 2019 вторник

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать