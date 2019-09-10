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Espreso.tvОбществоВ августе качество газа в Украину в среднем было выше, чем по госстандарту, на 9%. Карта

В августе качество газа в Украину в среднем было выше, чем по госстандарту, на 9%. Карта

Теплота сгорания природного газа по Украине в среднем в августе 2019 года составила 8250 ккал/м3. Это почти на 9% выше, чем по ГОСТу, - 7600 ккал/м3

Об этом сообщила пресс-служба АО "Укртрансгаз".

Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в июле 2019 года, составляет 8250 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал / м3)

Результаты всех анализов физико-химических показателей за август 2019 по системе магистральных газопроводов "Укртрансгаза":

Отметим, "Укртрансгаз" осуществляет только транспортировку природного газа, входит в систему магистральных газопроводов и не имеет технической возможности ухудшать или изменять его качество.

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