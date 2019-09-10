В августе качество газа в Украину в среднем было выше, чем по госстандарту, на 9%. Карта
10 сентября, 2019, 09:35
Теплота сгорания природного газа по Украине в среднем в августе 2019 года составила 8250 ккал/м3. Это почти на 9% выше, чем по ГОСТу, - 7600 ккал/м3
Об этом сообщила пресс-служба АО "Укртрансгаз".
Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в июле 2019 года, составляет 8250 ккал/м3 (при норме стандарта 7600 ккал / м3)
Результаты всех анализов физико-химических показателей за август 2019 по системе магистральных газопроводов "Укртрансгаза":
Отметим, "Укртрансгаз" осуществляет только транспортировку природного газа, входит в систему магистральных газопроводов и не имеет технической возможности ухудшать или изменять его качество.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
-
5 сентября, 2019 Виталий Портников: Антикоррупционный суд – не панацея
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
Читайте также
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
-
5 сентября, 2019 Виталий Портников: Антикоррупционный суд – не панацея