Уже 13 тыс. украинских семей закупили на зиму газ по летней цене

10 сентября, 2019, 13:06

Уже 13 тыс. украинских семей приняли участие в акции #ТвояEнергонезалежність и сделали свой газовый запас на зиму по фиксированной летней цене

Об этом сообщает пресс служба Нафтогаза в Facebook.

Общий объем заказанного газа - почти 15,6 млн куб. м.

Отмечается, что предложение "Газовый запас" реализуют через украинскую газоснабжающую компанию и через существующую сеть газсбытов.

Напомним, что предложение действует до 25 сентября и позволяет приобрести до 25 тыс. куб. м газа. Этого объема достаточно для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы. Отпускная цена Нафтогаза - 4874,42 (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

Что надо сделать?