Уже 13 тыс. украинских семей закупили на зиму газ по летней цене
10 сентября, 2019, 13:06
Уже 13 тыс. украинских семей приняли участие в акции #ТвояEнергонезалежність и сделали свой газовый запас на зиму по фиксированной летней цене
Об этом сообщает пресс служба Нафтогаза в Facebook.
Общий объем заказанного газа - почти 15,6 млн куб. м.
Отмечается, что предложение "Газовый запас" реализуют через украинскую газоснабжающую компанию и через существующую сеть газсбытов.
Напомним, что предложение действует до 25 сентября и позволяет приобрести до 25 тыс. куб. м газа. Этого объема достаточно для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы. Отпускная цена Нафтогаза - 4874,42 (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).
Что надо сделать?
- прийти в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыта)
- подписать дополнение к стандартной сделке;
- внести предоплату и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона, оплачивая только стоимость его транспортировки
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