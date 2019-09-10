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Espreso.tvОбществоУже 13 тыс. украинских семей закупили на зиму газ по летней цене

Уже 13 тыс. украинских семей закупили на зиму газ по летней цене

Уже 13 тыс. украинских семей приняли участие в акции #ТвояEнергонезалежність и сделали свой газовый запас на зиму по фиксированной летней цене

Об этом сообщает пресс служба Нафтогаза в Facebook.

Общий объем заказанного газа - почти 15,6 млн куб. м.

Отмечается, что предложение "Газовый запас" реализуют через украинскую газоснабжающую компанию и через существующую сеть газсбытов.

Напомним, что предложение действует до 25 сентября и позволяет приобрести до 25 тыс. куб. м газа. Этого объема достаточно для обеспечения потребностей домохозяйства в течение всей зимы. Отпускная цена Нафтогаза - 4874,42 (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

Что надо сделать?

  • прийти в центр обслуживания клиентов своей газоснабжающей организации (газсбыта)
  • подписать дополнение к стандартной сделке;
  • внести предоплату и пользоваться дешевым газом во время отопительного сезона, оплачивая только стоимость его транспортировки

 

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