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Espreso.tvОбществоУкрзализныця хочет избавиться традиционных подстаканников

Укрзализныця хочет избавиться традиционных подстаканников

Укрзализныця рассматривает вариант отказа от традиционных подстаканников

Об этом сообщил руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.

"Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете?", - написал Кравцов.

Глава правления железной дороги не уточнил, из чего аналоги подстаканников будут выработаны.

 

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