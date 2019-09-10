Украинские полярники проведут марш в защиту животных в Антарктиде
10 сентября, 2019, 21:35
15 сентября в Антарктиде, на украинской станции "Академик Вернадский", впервые в истории состоится Всеукраинский марш за животных
Об этом сообщают организаторы марша UAnimals на своей странице в Facebook.
По словам организаторов, целью марша является запрет цирков с животными и дельфинариев, пушных ферм и контактных зоопарков. А также введение эффективной системы наказания за жестокое отношение к животным.
Стоит отметить, что марш за животных одновременно проведут в 24 городах, в частности в Киеве, Харькове, Краматорске и Северодонецке.
"Вопрос защиты животных актуален из-за наличия большого количества мест-пережитков прошлого, где животных используют как ресурс", - подчеркнул участник 24-й Украинской антарктической экспедиции Александр Квятковский.
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