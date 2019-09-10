Украинские полярники нашли в Антарктиде потерянную трехэтажную пещеру с озерами и рекой

10 сентября, 2019, 17:35

Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции нашли в Антарктиде ледниковую пещеру, которую затопило несколько лет назад, когда ледник сдвинулся в океан

Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

На острове Галиндез полярники обнаружили пещеру, которая имеет несколько озер и реку. Общая длина ходов - около 200 метров, они расположены в 3 этажа.

Кроме того, из найденных водоемов ученые взяли воду и лед для гидрохимического анализа и для исследований о наличии вирусов и бактерий. Образцы льда планируют сохранить для анализа в лабораториях Украины.

Кроме того, на нижнем маршруте участники экспедиции нашли замерзшее озеро, а в конце этого хода - зал высотой 12 метров, шириной 8 метров и длиной 30 метров.

Также, в одной из ледовых глыб на глубине 20 метров полярники нашли перо птицы. Исследователи планируют выяснить чье это перо и сколько ему лет.

"Потерянная" пещера на острове Галиндез в Антарктиде.