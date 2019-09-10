Украинские полярники нашли в Антарктиде потерянную трехэтажную пещеру с озерами и рекой
Об этом сообщили в пресс-службе МОН.
На острове Галиндез полярники обнаружили пещеру, которая имеет несколько озер и реку. Общая длина ходов - около 200 метров, они расположены в 3 этажа.
Кроме того, из найденных водоемов ученые взяли воду и лед для гидрохимического анализа и для исследований о наличии вирусов и бактерий. Образцы льда планируют сохранить для анализа в лабораториях Украины.
Кроме того, на нижнем маршруте участники экспедиции нашли замерзшее озеро, а в конце этого хода - зал высотой 12 метров, шириной 8 метров и длиной 30 метров.
Также, в одной из ледовых глыб на глубине 20 метров полярники нашли перо птицы. Исследователи планируют выяснить чье это перо и сколько ему лет.
"Потерянная" пещера на острове Галиндез в Антарктиде.
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