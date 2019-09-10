Украинцы задекларировали 94,4 млрд грн доходов
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
В общем, декларации о доходах и имущественном состоянии в Украине подали 596 тыс украинцев. Они самостоятельно определили и заплатили 3,4 млрд гривен налога на доходы физических лиц и 485 млн грн военного сбора.
Значительную часть доходов украинцы получили из-за рубежа - 18,8млрд грн, наследства украинцы получили на 7,5 млрд грн, доходы от продажи недвижимости составили 6,1 млрд грн, а доходы от сдачи недвижимости в аренду - 2,3 млрд грн .
"Поступления налога на доходы физических лиц от уплаты задекларированных гражданами доходов является одним из резервов наполнения местных бюджетов. Поэтому граждане должны понимать, что, подавая декларацию и уплачивая этот налог, они поддерживают именно местный бюджет, который формирует социальную политику региона ", - пояснил результаты кампании по декларированию доходов председатель налоговой Сергей Верланов.
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