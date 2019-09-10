Украинцы задекларировали 94,4 млрд грн доходов

10 сентября, 2019, 14:58

Украинцы задекларировали 94,4 млрд грн по итогам кампании по декларированию доходов, полученных в 2018 году

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

В общем, декларации о доходах и имущественном состоянии в Украине подали 596 тыс украинцев. Они самостоятельно определили и заплатили 3,4 млрд гривен налога на доходы физических лиц и 485 млн грн военного сбора.

Значительную часть доходов украинцы получили из-за рубежа - 18,8млрд грн, наследства украинцы получили на 7,5 млрд грн, доходы от продажи недвижимости составили 6,1 млрд грн, а доходы от сдачи недвижимости в аренду - 2,3 млрд грн .

"Поступления налога на доходы физических лиц от уплаты задекларированных гражданами доходов является одним из резервов наполнения местных бюджетов. Поэтому граждане должны понимать, что, подавая декларацию и уплачивая этот налог, они поддерживают именно местный бюджет, который формирует социальную политику региона ", - пояснил результаты кампании по декларированию доходов председатель налоговой Сергей Верланов.