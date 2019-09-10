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Espreso.tvОбществоУкраина и Узбекистан возобновили авиасообщение после 5 лет перерыва

Украина и Узбекистан возобновили авиасообщение после 5 лет перерыва


фото: uzairways
После пятилетнего перерыва между Украиной и Узбекистаном возобновляется прямое авиационное сообщение

Об этом сообщает авиакомпания Uzbekistan Airways в Facebook.

Авиакомпания Uzbekistan Airways совместно с фирмой Charter Flights Group запускает прямые чартерные рейсы по маршруту Ташкент-Киев-Ташкент.

Рейсы будут выполняться раз в неделю - по субботам, и стартуют 5 октября.

Вылет из Ташкента в 23:55 (суббота), прилет в Киев в 02:45 (в воскресенье), время в пути составит 4 часа 50 минут.

Вылет из Киева в 04:15 (воскресенье), прилет в Ташкент, в 10:45 (в воскресенье), время в пути составит 4 часа 30 минут.

 

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