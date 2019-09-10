Украина возвращает из США картину, которую похитили нацисты

10 сентября, 2019, 07:55

Украина возвращает из США картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая была похищена нацистами во время Второй мировой войны

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Посольство Украины вместе со Службой внешней разведки в сотрудничестве с ФБР, Государственным департаментом США и прокуратурой округа Колумбия завершили многолетние мероприятия и процедуры, благодаря которым стало реальным возвращение в Украину картины художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной».

Во времена Второй мировой войны она была утеряна из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США.

Сейчас это первый результативный случай сотрудничества на официальном уровне Украины и США в возвращении памяток культурного наследия, незаконно вывезенных за границу.

Особое значение в процессе возвращения произведения искусства имело доброжелательное отношение американской семьи Дэвида и Габриэлы Трейси, у которых картина находилась последние тридцать лет, до передачи картины народу Украины.