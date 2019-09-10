 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина возвращает из США картину, которую похитили нацисты

Украина возвращает из США картину, которую похитили нацисты

Украина возвращает из США картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая была похищена нацистами во время Второй мировой войны

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Посольство Украины вместе со Службой внешней разведки в сотрудничестве с ФБР, Государственным департаментом США и прокуратурой округа Колумбия завершили многолетние мероприятия и процедуры, благодаря которым стало реальным возвращение в Украину картины художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной».

Во времена Второй мировой войны она была утеряна из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США.

Сейчас это первый результативный случай сотрудничества на официальном уровне Украины и США в возвращении памяток культурного наследия, незаконно вывезенных за границу.

Особое значение в процессе возвращения произведения искусства имело доброжелательное отношение американской семьи Дэвида и Габриэлы Трейси, у которых картина находилась последние тридцать лет, до передачи картины народу Украины.

null

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 сентября, 2019 вторник

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

10 сентября, 2019 вторник

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать