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Espreso.tvОбществоУкраина поднялась на 10 позиций в рейтинге туристической привлекательности ВЭФ

Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге туристической привлекательности ВЭФ


фото: slovoidilo
Согласно данным Всемирного экономического форума, за последние два года Украина поднялась на 10 пунктов в Индексе конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма

Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума в области туризма.

Рейтинг составляют из 15 факторов: от бизнес-условий до гигиены.

Страна переместилась с 88-го на 78-е место и набрала 3,7 балла из 7 возможных.

Украина продемонстрировала лучший рост привлекательности в субрегионе.

К этому привели улучшение деловой среды (с 124 на 103 место), безопасности (127 на 107), повышение международной открытости (78 на 55), улучшение инфраструктуры (79 на 73).

Ближайшие конкуренты Украины в рейтинге: Шри-Ланка, Ямайка, Филиппины. Отстают Армения, Казахстан и Намибия.

Наибольшее количество баллов набрали Испания (5,4 балла), Франция (5,4 балла), Германия (5,4 балла), Япония (5,4 балла) и Соединенные Штаты Америки (5,3 балла).

Всего, по данным ВЭФ, в 2018 году количество путешественников возросло до 1,4 млрд людей.

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