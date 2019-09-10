Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге туристической привлекательности ВЭФ

10 сентября, 2019, 11:11

Согласно данным Всемирного экономического форума, за последние два года Украина поднялась на 10 пунктов в Индексе конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма

Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума в области туризма.

Рейтинг составляют из 15 факторов: от бизнес-условий до гигиены.

Страна переместилась с 88-го на 78-е место и набрала 3,7 балла из 7 возможных.

Украина продемонстрировала лучший рост привлекательности в субрегионе.

К этому привели улучшение деловой среды (с 124 на 103 место), безопасности (127 на 107), повышение международной открытости (78 на 55), улучшение инфраструктуры (79 на 73).

Ближайшие конкуренты Украины в рейтинге: Шри-Ланка, Ямайка, Филиппины. Отстают Армения, Казахстан и Намибия.

Наибольшее количество баллов набрали Испания (5,4 балла), Франция (5,4 балла), Германия (5,4 балла), Япония (5,4 балла) и Соединенные Штаты Америки (5,3 балла).

Всего, по данным ВЭФ, в 2018 году количество путешественников возросло до 1,4 млрд людей.