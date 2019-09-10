Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге туристической привлекательности ВЭФ
Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума в области туризма.
Рейтинг составляют из 15 факторов: от бизнес-условий до гигиены.
Страна переместилась с 88-го на 78-е место и набрала 3,7 балла из 7 возможных.
Украина продемонстрировала лучший рост привлекательности в субрегионе.
К этому привели улучшение деловой среды (с 124 на 103 место), безопасности (127 на 107), повышение международной открытости (78 на 55), улучшение инфраструктуры (79 на 73).
Ближайшие конкуренты Украины в рейтинге: Шри-Ланка, Ямайка, Филиппины. Отстают Армения, Казахстан и Намибия.
Наибольшее количество баллов набрали Испания (5,4 балла), Франция (5,4 балла), Германия (5,4 балла), Япония (5,4 балла) и Соединенные Штаты Америки (5,3 балла).
Всего, по данным ВЭФ, в 2018 году количество путешественников возросло до 1,4 млрд людей.
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