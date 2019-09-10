Украина - Нигерия: стартовые составы команд
Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола.
Товарищеский матч
Украина - Нигерия
10 сентября, Днипро, стадион "Днепр-Арена"
Рефери - Паоло Валери (Италия)
Начало - 21:30
Украина: 23 Андрей Лунин, 2. Эдуард Соболь, 22 Николай Матвиенко, 5. Никита Бурда, 21 Александр Караваев, 8. Руслан Малиновский, 17 Александр Зинченко, 20. Виктор Коваленко, 15 Виктор Цыганков, 7. Андрей Ярмоленко (к), 9 Жуниор Мораес.
Запасные: 1. Юрий Панькив, 2. Сергей Болбат 4. Сергей Кривцов, 6. Владимир Шепелев, 10 Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Игорь Пластун, 14. Виталий Буяльский, 16 Виталий Миколенко, 18. Роман Яремчук, 19 Роман Безус.
Нигерия: 1. Икечукву Эзенва, 2. Олаулува Айна, 3. Жамиль Коллинс, 4. Андерсон Эсито, 5. Уильям Еконг, 6. Леон Балогун, 8. Огенекаро Этобо, 9. Джошуа Майя, 10 Жозеф Арибо, 11. Эммануэль Деннис, 12 Сэми Аджай.
Запасные: 13. Самуэль Чуквезе, 14 Калечи Ихеаначо, 15 Мозес Симон, 16 Эмиль Мадука Окой, 17. Самуэль Калу, 18. Александр Ивоби, 19 Пол Онуачу, 20. Чидозье Авазием, 21 Виктор Осимхен, 22. Брайан Идову, 23. Фрэнсис Узохо.
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