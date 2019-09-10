Три iPhone, новые iPad и 16-дюймовый MacBook: сегодня Apple представит новые устройства
10 сентября, 2019, 10:03
10 сентября Apple проведет традиционную сентябрьскую презентацию новых смартфонов iPhone. Впервые в истории компания будет транслировать мероприятие на YouTube, который принадлежит Google
Ранее смотреть презентацию Apple в прямом эфире можно было только на сайте Apple в браузере Safari и телеприставки Apple TV.
Согласно "утечкам" в сети, сегодня Apple представит три новых iPhone 11, которые придут на смену прошлогодним iPhone Xs, Xs Max и iPhone Xr.
Также ожидается анонс обновленного iPad Pro, iPad бюджетного уровня с увеличенным экраном, новые версии Apple Watch, HomePod и AirPods, а также полностью новый 16-дюймовый Apple MacBook Pro с очень тонкими рамками вокруг экрана.
По киевскому времени презентация новых устройств от Apple начнется в 20:00.
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