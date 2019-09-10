Синоптик спрогнозировала на среду прекрасную осень

10 сентября, 2019, 10:51

Два мощных антициклона, с востока и запада предопределять в большинстве стран, включая Украину, сухую малооблачную солнечную погоду

Об этом передает синоптик Еспресо.TV Наталка Диденко.

Отмечается, что кроме сухой погоды украинцев порадует комфортная температура воздуха.

В течение среды, 11 сентября, ожидается +25 +29 градусов.

Ветер восточного и юго-восточного направления, 3-8 м/с.

В Киеве в среду будет наблюдаться идеальный синоптический комфорт, ни метеозрады: ни дождя, ни тумана, ни тумана, ни жары, ясно, сухо, +27 градусов.

Теплый воздух продержится до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает.

"В восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей Украины на выходных еще продлится теплая погода.

А завтра, 11 сентября, везде - прекрасная осень", - рассказала Диденко.