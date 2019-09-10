Синоптик спрогнозировала на среду прекрасную осень
10 сентября, 2019, 10:51
"В восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей Украины на выходных еще продлится теплая погода.
Два мощных антициклона, с востока и запада предопределять в большинстве стран, включая Украину, сухую малооблачную солнечную погоду
Об этом передает синоптик Еспресо.TV Наталка Диденко.
Отмечается, что кроме сухой погоды украинцев порадует комфортная температура воздуха.
В течение среды, 11 сентября, ожидается +25 +29 градусов.
Ветер восточного и юго-восточного направления, 3-8 м/с.
В Киеве в среду будет наблюдаться идеальный синоптический комфорт, ни метеозрады: ни дождя, ни тумана, ни тумана, ни жары, ясно, сухо, +27 градусов.
Теплый воздух продержится до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает.
"В восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей Украины на выходных еще продлится теплая погода.
А завтра, 11 сентября, везде - прекрасная осень", - рассказала Диденко.
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