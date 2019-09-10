Свитолина показала, как празднует возвращение в топ-3 мирового рейтинга

10 сентября, 2019, 16:55

Украинская теннисистка Элина Свитолина довольна возвращением в топ-3 WTA

Об этом теннисистка сообщила в instagram.

Украинская теннисистка Элина Свитолина достойно провела турнир Большого Шлема US Open, покинув соревнования в полуфинале. Такой результат помог Свитолиной вернуться в топ-3 рейтинга WTA и повторить личный рекорд.

3-я ракетка мира позволила себе отпраздновать повышение в рейтинге бокалом вина.