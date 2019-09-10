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Espreso.tvСпортСвитолина показала, как празднует возвращение в топ-3 мирового рейтинга

Свитолина показала, как празднует возвращение в топ-3 мирового рейтинга


фото: REUTERS
Украинская теннисистка Элина Свитолина довольна возвращением в топ-3 WTA

Об этом теннисистка сообщила в instagram.

Украинская теннисистка Элина Свитолина достойно провела турнир Большого Шлема US Open, покинув соревнования в полуфинале. Такой результат помог Свитолиной вернуться в топ-3 рейтинга WTA и повторить личный рекорд.

3-я ракетка мира позволила себе отпраздновать повышение в рейтинге бокалом вина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cheers number 3 in the world this week @damilanobarolo

Публикация от E lina S vitolina (@elisvitolina)

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