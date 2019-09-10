Свитолина показала, как празднует возвращение в топ-3 мирового рейтинга
10 сентября, 2019, 16:55
Украинская теннисистка Элина Свитолина довольна возвращением в топ-3 WTA
Об этом теннисистка сообщила в instagram.
Украинская теннисистка Элина Свитолина достойно провела турнир Большого Шлема US Open, покинув соревнования в полуфинале. Такой результат помог Свитолиной вернуться в топ-3 рейтинга WTA и повторить личный рекорд.
3-я ракетка мира позволила себе отпраздновать повышение в рейтинге бокалом вина.
- Напомним, 6 сентября в полуфинале US Open украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Серене Уильямс и не вышла в финал турнира Большого Шлема.
- 8 сентября американская теннисистка Серена Уильямс проиграла в финале турнира Большого Шлема US Open 19-летней канадке Бьянке Андрееску.
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