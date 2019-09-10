Суд отменил переименование проспекта Григоренко на Жукова в Харькове

10 сентября, 2019, 11:54

Окружной административный суд Харькова признал незаконным переименование проспекта Петра Григоренко на проспект маршала Жукова

Об этом говорится в постановлении суда.

Суд удовлетворил иск "БПП "Солидарность", партии "Демократична сокира", ВО "Свобода" к Харьковскому городскому совету и признал противоправным и отменил решение о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова.

Напомним, 19 июня Харьковский горсовет проголосовал за проспект Жукова.