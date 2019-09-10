Суд отменил переименование проспекта Григоренко на Жукова в Харькове
10 сентября, 2019, 11:54
Окружной административный суд Харькова признал незаконным переименование проспекта Петра Григоренко на проспект маршала Жукова
Об этом говорится в постановлении суда.
Суд удовлетворил иск "БПП "Солидарность", партии "Демократична сокира", ВО "Свобода" к Харьковскому городскому совету и признал противоправным и отменил решение о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова.
Напомним, 19 июня Харьковский горсовет проголосовал за проспект Жукова.
- Национальная полиция Харьковщины открыла производство из-за решения депутатов Харьковского городского совета вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова.
- 21 июня харьковский городской голова Геннадий Кернес подписал решение о возвращении имени Жукова проспекту.
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