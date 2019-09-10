Сотрудник НАПК скопировал на носитель номера паспортов и идентификационные коды руководства ГПУ и судей, - Труба

10 сентября, 2019, 09:13

Сотрудник НАПК незаконно копировал конфиденциальную информацию из деклараций конкретных людей и, вероятно, передавал ее третьим лицам

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

Отмечается, что, используя служебный ключ доступа к Единому государственному реестру деклараций, он загружал на отдельный носитель сведения, которые законом защищены, - идентификационные коды, серии и номера паспортов, места жительства, даты рождения, местонахождение объектов, которые приводятся в декларации.

По словам Трубы, работник НАПК делал это все безосновательно и, что самое главное, незаконно.

"Среди тех, в чью жизнь он "влез", 11 работников Киевского теруправления ГБР. "Прошлись" по всему руководству - начиная с директора и заканчивая начальниками следственных отделов. Общий круг лиц, декларации которых внезапно заинтересовали горе-работника НАПК, не менее яркий - руководство ГПУ, судьи, народный депутат Украины, депутат местного совета, работники Нацполиции", - говорится в сообщении Трубы.

Работник НАПК уже получил сообщение о подозрении.