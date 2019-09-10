Славному футболисту установят памятник в Швеции

10 сентября, 2019, 13:33

Звездному шведскому форварду Златану Ибрагимовичу установят памятник в его родном городе - Мальме

Об этом сообщает AS.

Заказчиком статуи является Шведская ассоциация футбола. Бронзовый монумент будет установлен в родном городе форварда - Мальме. Разработкой статуи высотой в 2,7 м и весом в 500 кг займется скульптор Питер Линде.

Памятник будет размещен на площади между старым и новым стадионами клуба "Мальме", в котором Ибрагимович начинал футбольную карьеру.

"Памятник будет данью уважения выдающемуся футболисту Швеции всех времен", - сказал генеральный секретарь ассоциации Хакан Шостранд.

"Я очень доволен решением разместить статую в Мальме. Таково было мое желание с самого начала. Именно здесь все началось, здесь находится мое сердце", - отреагировал Ибрагимович, выступающий за американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" в MLS.