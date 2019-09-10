 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСенцов во Львове презентует книгу "маркетеру", которую написал в заключении

Сенцов во Львове презентует книгу "маркетеру", которую написал в заключении


фото: chpravda
Освобожденный из плена РФ украинский режиссер Олег Сенцов 22 сентября презентует во Львове книгу "Маркетер Олега Сенцова. Литература из-за решетки"

Об этом сообщает Форум издателей.

"Маркетер" - сборник малой автобиографической прозы Олега. Автор рассказывает в нем в основном о своих студенческих годах: сдачи экзаменов, будни в общежитии и на квартирах, безудержное веселье, безденежье - привычные составляющие жизни молодежи, приобретающей знания. Начало девяностых. Смена ценностей. Разрушение стереотипов. Становление. Закаливание души и характера. Любовь, дружба, выживание и бизнес", - говорится в сообщении.

Презентация состоится в 13:00 в воскресенье, 22 сентября, во Львовской национальной филармонии (ул. Чайковского, 7).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 сентября, 2019 вторник

больше новостей

10 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать