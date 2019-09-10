Сенцов во Львове презентует книгу "маркетеру", которую написал в заключении

10 сентября, 2019, 15:54

Освобожденный из плена РФ украинский режиссер Олег Сенцов 22 сентября презентует во Львове книгу "Маркетер Олега Сенцова. Литература из-за решетки"

Об этом сообщает Форум издателей.

"Маркетер" - сборник малой автобиографической прозы Олега. Автор рассказывает в нем в основном о своих студенческих годах: сдачи экзаменов, будни в общежитии и на квартирах, безудержное веселье, безденежье - привычные составляющие жизни молодежи, приобретающей знания. Начало девяностых. Смена ценностей. Разрушение стереотипов. Становление. Закаливание души и характера. Любовь, дружба, выживание и бизнес", - говорится в сообщении.

Презентация состоится в 13:00 в воскресенье, 22 сентября, во Львовской национальной филармонии (ул. Чайковского, 7).