Сенцов во Львове презентует книгу "маркетеру", которую написал в заключении
10 сентября, 2019, 15:54
Освобожденный из плена РФ украинский режиссер Олег Сенцов 22 сентября презентует во Львове книгу "Маркетер Олега Сенцова. Литература из-за решетки"
Об этом сообщает Форум издателей.
"Маркетер" - сборник малой автобиографической прозы Олега. Автор рассказывает в нем в основном о своих студенческих годах: сдачи экзаменов, будни в общежитии и на квартирах, безудержное веселье, безденежье - привычные составляющие жизни молодежи, приобретающей знания. Начало девяностых. Смена ценностей. Разрушение стереотипов. Становление. Закаливание души и характера. Любовь, дружба, выживание и бизнес", - говорится в сообщении.
Презентация состоится в 13:00 в воскресенье, 22 сентября, во Львовской национальной филармонии (ул. Чайковского, 7).
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-