Сенцов о возможности изменений в России: там - болото

10 сентября, 2019, 13:08

Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов прокомментировал возможность изменений в России

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"В четырнадцатом году после Майдана у меня были ощущения, я просто видел, как народ может изменить свою страну, как народ может сломать власть - какой бы сильной и железобетонной она не казалась. Поэтому, попав в российскую тюрьму, понимая, что происходит в этой стране, мне казалось, что люди не могут, не захотят так жить, это невозможно. Я верил, что возможны изменения. Но люди, живущие в России давно, говорят: Нет, здесь ничего не происходит", - рассказал Сенцов.

"Я пробыл там 5 лет. И да, к сожалению, это - болото. Большинство людей - разумеется, у меня было только общение с определенным контингентом - но там такие же люди. Так вот, большинству - все равно. Кто-то сильно за Путина, но таких людей немного. Кто-то против, их также немного. Большинству просто все равно. Поэтому это болото, и я не знаю, возможны ли какие-либо изменения", - сказал он.

"Я знаю, что протесты были и до 14-го года, и после, и вот недавно была волна протестов. Я не социолог, мне трудно судить, насколько происходят изменения. Прогнозировать революцию невозможно. Никто не спрогнозировал революцию 1917 года в Российской империи, никто не спрогнозировал Майдан, и никто не сможет спрогнозировать революцию, по которой Путин пойдет, скажем так, на пенсию.. И я очень надеюсь, что у них что-то произойдет, и эта страна станет более цивилизованной. Потому что люди, которые хотят жить нормально, в России тоже есть, просто их мало", - резюмировал Сенцов.