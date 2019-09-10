Сенцов не смог купить себе одежды из-за большого количества желающих с ним сфотографироваться

10 сентября, 2019, 14:29

Освобожденный из плена РФ политзаключенный Олег Сенцов пошел в магазин одежды Все. Свои где, собраны украинские бренды

Об этом магазин Все. Свои сообщил в Facebook.

"Олег пришел к нам, чтобы навсегда снять тюремную одежду и купить новую. Украинскую. Для свободных людей. Но из-за множества просьб от персонала магазина, наших гостей и просто прохожих сфотографироваться вместе так ничего и не успел выбрать", - говорится в сообщении магазина.

Отмечается, что год назад на витрине Все. Свои висел баннер в поддержку Сенцова, который тогда голодал.

Витрина магазина в 2018 году: