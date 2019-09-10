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Espreso.tvСпортСборная Украины сыграет против Нигерии в форме необычного цвета. ФОТО

Сборная Украины сыграет против Нигерии в форме необычного цвета. ФОТО


фото: ffu.ua
Сборная Украины по футболу в товарищеском матче против Нигерии впервые сыграет в форме белого цвета

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола .

10 сентября на традиционном предматчевом совещании было утверждено, в каких комплектах формы сегодня сыграют команды Украины и Нигерии в товарищеском матче.

Наши футболисты впервые выйдут на игру в белом комплекте формы. Соперники будут играть в черных футболках.

Напомним традиционными цветами сборной Украины являются желтый и синий.

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