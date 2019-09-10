Сборная Украины сыграет против Нигерии в форме необычного цвета. ФОТО
10 сентября, 2019, 13:12
Сборная Украины по футболу в товарищеском матче против Нигерии впервые сыграет в форме белого цвета
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола .
10 сентября на традиционном предматчевом совещании было утверждено, в каких комплектах формы сегодня сыграют команды Украины и Нигерии в товарищеском матче.
Наши футболисты впервые выйдут на игру в белом комплекте формы. Соперники будут играть в черных футболках.
Напомним традиционными цветами сборной Украины являются желтый и синий.
- Напомним, матч между сборными Украины и Нигерии начнется на "Днепр-Арене" в 21:30 .
- Ранее вингер сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от возвращения на "Днепр-Арену".
- 9 сентября открытая тренировка сборной Украины по футболу в Днепре посетили 7 тыс. болельщиков.
- 10 сентября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал заявку на товарищескую игру против команды Нигерии.
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