Россияне предлагали Сенцову свидетельствовать против Кличко перед выборами в 2014 году

10 сентября, 2019, 16:55

10 сентября режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил, что после незаконного задержания российскими спецслужбами ему предлагали дать показания против будущего мэра Виталия Кличко в 2014 году, накануне выборов президента Украины

Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

"Мы с шести вечера колобродили, уже утро следующего дня (после задержания, - ред.), приходит следователь и говорит:" На тебя показания есть, по-любому ты сядешь, без вариантов, но можешь облегчить свою участь, дать показания на кого-нибудь в Киеве - на Кличко или еще кого-то, кто был на Майдане, давай на любого, хочешь на Кличко, любую фамилию, все равно", - отметил Сенцов.

Режиссер отметил, что все это происходило за несколько недель перед выборами президента Украины 2014 года и, по его словам, россиянам "нужно было во скандал подвести показания".

Кроме того, за ложные свидетельства Сенцову обещали 7 лет заключения, а в случае отказа - 20.

"Я сказал "нет" разу, не раздумывая, я никогда об этом не жалел, когда получил 20 лет я не удивился - как обещали, так и сделали", - подчеркнул Сенцов.