Россияне предлагали Сенцову свидетельствовать против Кличко перед выборами в 2014 году
Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV .
"Мы с шести вечера колобродили, уже утро следующего дня (после задержания, - ред.), приходит следователь и говорит:" На тебя показания есть, по-любому ты сядешь, без вариантов, но можешь облегчить свою участь, дать показания на кого-нибудь в Киеве - на Кличко или еще кого-то, кто был на Майдане, давай на любого, хочешь на Кличко, любую фамилию, все равно", - отметил Сенцов.
Режиссер отметил, что все это происходило за несколько недель перед выборами президента Украины 2014 года и, по его словам, россиянам "нужно было во скандал подвести показания".
Кроме того, за ложные свидетельства Сенцову обещали 7 лет заключения, а в случае отказа - 20.
"Я сказал "нет" разу, не раздумывая, я никогда об этом не жалел, когда получил 20 лет я не удивился - как обещали, так и сделали", - подчеркнул Сенцов.
- Напомним, в 13:30 в субботу, 7 сентября 2019 года, борт с освобожденными из русского плена украинскими гражданами сел на взлетной полосе киевского аэропорта "Борисполь".
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