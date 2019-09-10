Роды, лечение инсульта и инфаркта: в НСЗУ назвали услуги, которые будут бесплатными со следующего года

10 сентября, 2019, 15:29

В Национальной службе здоровья Украины рассказали, какие изменения ждут специализированную медицину в 2020 году

Об этом во время пресс-конференции во Львове 10 сентября сообщил Председатель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко, сообщает пресс-служба НСЗУ.

"8 500 грн - за роды, 19 500 грн - за лечение одного инсульта, 15 800 грн - за лечение инфаркта - именно столько планирует платить Национальная служба здоровья Украины учреждениям здравоохранения по программе медицинских гарантий в 2020 году. Эти услуги будут полностью бесплатными для украинцев, ведь они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов", - отметили в НЗСУ.

Программа медицинских гарантий (или гарантированный пакет медицинских услуг) придет на смену псевдобесплатной медицине уже в 2020 году. В нее войдут услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной медицинской помощи и реабилитации. Четкий перечень бесплатных для украинцев медицинских услуг будет известен после утверждения Государственного бюджета на 2020 год.

Главным фокусом программы будут медицинские услуги, связанные с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощь в родах и неонатальная помощь, эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний. Именно за эти услуги НСЗУ будет платить медицинским учреждениям по приоритетному тарифу, который позволит пациентам получать эти услуги бесплатно и соответствующего качества.

Чтобы заключить договор с НСЗУ, заведениям нужно будет стать коммунальными некоммерческим предприятиями, иметь действующую лицензию, компьютеры для подключения к электронной системе здравоохранения, необходимое оборудование и персонал. Для заключения договора на оказание приоритетных услуг учреждение должно отвечать требованиям, определенным НСЗУ.

"Национальная служба здоровья работает в интересах пациента. Сегодня бесплатный перечень услуг доступен на первичке. Дальше - будет расширяться на другие уровни медицинской помощи. Пациент пользуется. НСЗУ платит. Если учреждение заключило договор с НСЗУ на предоставление приоритетных услуг и получает плату по этому договору, никто в этом заведении не может требовать у пациента деньги за это. Если же такое происходит, пациент может обратиться в контакт-центр НСЗУ по короткому номеру 16-77. Мы изучим случай и при необходимости будем принимать соответствующие меры. Мы вправе приостановить оплату и даже расторгнуть договор. И я бы не рекомендовал заведениям так рисковать", - подчеркнул Олег Петренко, председатель НСЗУ.

Услуги специализированной медицинской помощи по программе медицинских гарантий можно будет получить бесплатно только по направлению врача первички или лечащего врача. Но есть исключения. Без направления специализированную медицинскую помощь в соответствии с медицинскими показаниями можно будет получить бесплатно пациентам, которые обратились к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также без направления безвозмездно предоставляется медицинская помощь при неотложном состоянии.