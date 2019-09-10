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Espreso.tvОбществоРФ скоро уйдет с Донбасса из-за экономического давления, - посол Тейлор

РФ скоро уйдет с Донбасса из-за экономического давления, - посол Тейлор

Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор считает, что российские войска скоро покинут Донбасс из-за экономического давления вследствие санкций

Об этом сообщает "Голос Америки".

Это бремя, которое платят российские власти и народ, существенно сказывается на экономике государства, заверил Тейлор в интервью.

"Думаю, есть признаки того, что россияне и, в частности, Кремль хотели бы уйти с Донбасса. Потому что им приходится серьезно платить за свои войска на Донбассе, за поддержку своих служб на Донбассе и в Крыму", - отметил поверенный в делах США.

По его словам, цена Донбасса и Крыма обращает к мысли, что россияне хотели бы уйти с Донбасса. Поэтому, необходимо продолжить санкции и диалог в любом формате.

"Диалог вроде бы идет хорошо между президентами Зеленским и Путиным. Если это сработает, то это замечательный формат. У нас два человека, которые должны прийти к согласию о том, чтобы россияне покинули Донбасс. И о том, чтобы они в конце концов оставили Крым", - резюмировал Уильям Тейлор.

  • Напомним, ранее поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор заявил, что войну на Донбассе завершить может только президент России Владимир Путин.

 

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