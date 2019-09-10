Рада во вторник решила работать до исчерпания повестки дня
10 сентября, 2019, 13:59
Верховная Рада решила работать во вторник, 10 сентября, пока не рассмотрит все вопросы, предусмотренные повесткой дня, даже после окончания рабочего дня
Об этом передает Еспресо.TV
Председатель парламента Дмитрий Разумков отметил, что во вторник Рада ходила на долгий перерыв, поэтому необходимо решить, будут ли нардепы работать дольше, пока не рассмотрят все вопросы повестки дня.
За решение работать и после 18:00 проголосовали 299 народных депутатов.
Сейчас Рада рассмотрел 5 пунктов повестки дня . Впереди парламент должен рассмотреть еще 9 законопроектов в первом чтении.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-