Рада предварительно поддержала законопроект о детенизации экономики
Об этом сообщает Еспресо.TV .
За соответствующее решение проголосовали 241 депутат.
Законопроект предполагает введение программных регистраторов расчетных операций, которые могут использоваться наряду или взамен классических РРО в зависимости от потребностей и финансовых возможностей предприятия.
"Принятие Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" будет способствовать детенизации оборота наличных средств, расширению фискализации расчетных операций, привлечению большего количества субъектов хозяйствования к применению РРО и созданию таким образом равных конкурентных условий для ведения хозяйственной деятельности", - отмечают авторы законопроекта.
Также Рада поддержала законопроект №1073 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.
За проголосовали 263 нардепа.
Принятие этого проекта закона, как планируется, будет способствовать детенизации оборота наличных средств, разрушению отдельных схем уклонения от уплаты налогов, уменьшению коррупционных рисков при администрировании налогов и сборов, расширению фискализации расчетных операций, привлечению большего количества субъектов хозяйствования к применению РРО и созданию таким образом равных конкурентных условий для ведения хозяйственной деятельности.
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