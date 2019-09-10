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Espreso.tvОбществоРада предварительно поддержала законопроект о детенизации экономики

Рада предварительно поддержала законопроект о детенизации экономики


фото: zaxid.net
Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №1053 о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За соответствующее решение проголосовали 241 депутат.

Законопроект предполагает введение программных регистраторов расчетных операций, которые могут использоваться наряду или взамен классических РРО в зависимости от потребностей и финансовых возможностей предприятия.

"Принятие Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" будет способствовать детенизации оборота наличных средств, расширению фискализации расчетных операций, привлечению большего количества субъектов хозяйствования к применению РРО и созданию таким образом равных конкурентных условий для ведения хозяйственной деятельности", - отмечают авторы законопроекта.

Также Рада поддержала законопроект №1073 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

За проголосовали 263 нардепа.

Принятие этого проекта закона, как планируется, будет способствовать детенизации оборота наличных средств, разрушению отдельных схем уклонения от уплаты налогов, уменьшению коррупционных рисков при администрировании налогов и сборов, расширению фискализации расчетных операций, привлечению большего количества субъектов хозяйствования к применению РРО и созданию таким образом равных конкурентных условий для ведения хозяйственной деятельности.

 

 

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