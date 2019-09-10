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Espreso.tvОбщество"Извращенное немножко удовольствие": Сенцов в тюрьме смотрел Киселева

"Извращенное немножко удовольствие": Сенцов в тюрьме смотрел Киселева


фото: Андрій Нестеренко
Освобожденный из плена РФ политзаключенный Олег Сенцов жалуется, что в российской тюрьме нет цирка или театра, поэтому приходилось смотреть пропагандиста Дмитрия Киселева

Об этом он заявил во время совместной пресс конференции с Александром Кольченко, передает Еспресо.TV

"В выходные смотрел Киселева. Не пропуская. Поймите, что в тюрьме очень мало развлечений: цирка нет, театра нет. А тут все сразу. Все очень весело. Понятно, что верить нельзя ни одному его слову. Кем же надо быть, чтобы в это верить ?! А так смотреть на него обычно весело. Извращенное немножко удовольствие ", - рассказал Сенцов.

По словам Кольченко, "очень печально, что есть люди, которые смотрят телевизор с серьезными лицами, воспринимают это очень близко к сердцу".

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