"Извращенное немножко удовольствие": Сенцов в тюрьме смотрел Киселева
10 сентября, 2019, 14:15
Освобожденный из плена РФ политзаключенный Олег Сенцов жалуется, что в российской тюрьме нет цирка или театра, поэтому приходилось смотреть пропагандиста Дмитрия Киселева
Об этом он заявил во время совместной пресс конференции с Александром Кольченко, передает Еспресо.TV
"В выходные смотрел Киселева. Не пропуская. Поймите, что в тюрьме очень мало развлечений: цирка нет, театра нет. А тут все сразу. Все очень весело. Понятно, что верить нельзя ни одному его слову. Кем же надо быть, чтобы в это верить ?! А так смотреть на него обычно весело. Извращенное немножко удовольствие ", - рассказал Сенцов.
По словам Кольченко, "очень печально, что есть люди, которые смотрят телевизор с серьезными лицами, воспринимают это очень близко к сердцу".
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