"Извращенное немножко удовольствие": Сенцов в тюрьме смотрел Киселева

10 сентября, 2019, 14:15

Освобожденный из плена РФ политзаключенный Олег Сенцов жалуется, что в российской тюрьме нет цирка или театра, поэтому приходилось смотреть пропагандиста Дмитрия Киселева

Об этом он заявил во время совместной пресс конференции с Александром Кольченко, передает Еспресо.TV

"В выходные смотрел Киселева. Не пропуская. Поймите, что в тюрьме очень мало развлечений: цирка нет, театра нет. А тут все сразу. Все очень весело. Понятно, что верить нельзя ни одному его слову. Кем же надо быть, чтобы в это верить ?! А так смотреть на него обычно весело. Извращенное немножко удовольствие ", - рассказал Сенцов.

По словам Кольченко, "очень печально, что есть люди, которые смотрят телевизор с серьезными лицами, воспринимают это очень близко к сердцу".