"Вернусь в Крым на танке": Сенцов поделился планами на будущее
10 сентября, 2019, 12:30
Освобожденный из плена РФ политзаключенный Олег Сенцов будет жить в Киеве до освобождения Крыма от российских оккупантов
Об этом он заявил во время пресс конференции, передает Еспресо.TV
"Вернусь в Крым на танках. Я буду жить в Киеве, моя дочь уже здесь, мама пока останется, сын с экс-женой едут в Крым, общаемся, решаем семейные вопросы", - рассказал Сенцов.
По словам уже бывшего пленника Кремля, пока он собирается заниматься лучшими делами в мире: снимать кино и жить.
Сенцов также поделился мыслями о возможной политической деятельности:
"Для меня остается открытым вопрос о возможном политической жизни. Я не публичный человек, более закрытый, но жизнь вывела на такой путь. Я чувствую ответственность перед народом, страной. Буду делать все, что в моих силах для моей страны", - пояснил он.
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