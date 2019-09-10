"Вернусь в Крым на танке": Сенцов поделился планами на будущее

10 сентября, 2019, 12:30

Освобожденный из плена РФ политзаключенный Олег Сенцов будет жить в Киеве до освобождения Крыма от российских оккупантов

Об этом он заявил во время пресс конференции, передает Еспресо.TV

"Вернусь в Крым на танках. Я буду жить в Киеве, моя дочь уже здесь, мама пока останется, сын с экс-женой едут в Крым, общаемся, решаем семейные вопросы", - рассказал Сенцов.

По словам уже бывшего пленника Кремля, пока он собирается заниматься лучшими делами в мире: снимать кино и жить.

Сенцов также поделился мыслями о возможной политической деятельности:

"Для меня остается открытым вопрос о возможном политической жизни. Я не публичный человек, более закрытый, но жизнь вывела на такой путь. Я чувствую ответственность перед народом, страной. Буду делать все, что в моих силах для моей страны", - пояснил он.