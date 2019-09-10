Пяти освобожденным политзаключенным нужно жилье, - Денисова
10 сентября, 2019, 18:11
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщила, что пятеро освобожденных из российской тюрьмы украинцев и их семьи нуждаются в жилье
Об этом Людмила Денисова сказала в интервью телеканалу " Прямой".
"У нас есть пять человек, нуждающихся в предоставлении жилья. Это Олег Сенцов и его семья, Кольченко и его семья, Балух и его две семьи (поскольку у него есть сын, и у него есть внук) , также Сизонович, Артур Панов, которому также нужно дать жилье, поскольку его дом расположен на оккупированной территории", - сказала Денисова.
Ранее она заявила, что государство купит жилье тем из освобожденных из РФ политзаключенных, кто в этом нуждается. По ее словам, речь идет о жилье в Киеве, и все они согласны остаться в городе, в частности потому, что в Крым вернуться они не могут.
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