Пяти освобожденным политзаключенным нужно жилье, - Денисова

10 сентября, 2019, 18:11

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщила, что пятеро освобожденных из российской тюрьмы украинцев и их семьи нуждаются в жилье

Об этом Людмила Денисова сказала в интервью телеканалу " Прямой".

"У нас есть пять человек, нуждающихся в предоставлении жилья. Это Олег Сенцов и его семья, Кольченко и его семья, Балух и его две семьи (поскольку у него есть сын, и у него есть внук) , также Сизонович, Артур Панов, которому также нужно дать жилье, поскольку его дом расположен на оккупированной территории", - сказала Денисова.

Ранее она заявила, что государство купит жилье тем из освобожденных из РФ политзаключенных, кто в этом нуждается. По ее словам, речь идет о жилье в Киеве, и все они согласны остаться в городе, в частности потому, что в Крым вернуться они не могут.