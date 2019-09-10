Принятие закона об импичменте произошло с нарушением законодательства, - Юрчишин

10 сентября, 2019, 12:16

Об этом заместитель главы партии "Голос" Ярослав Юрчишин сказал в комментарии Еспресо.TV.

"Произошло нарушение закона, поскольку регламент - это не просто перечень процедур, а это закон Украины, утвержденный ВР. При рассмотрении вопроса об импичменте после того, как был принят за основу, то есть ВР согласилась, что этот закон необходим, дальше возможны были несколько вариантов решений. Первый вариант - это принятие в целом. Такой вариант возможен, когда ни у одного депутата в парламенте нет ни одного замечания к тексту законопроекта. Поскольку такие замечания были, то открывается другой вариант - процедура подготовки ко второму чтению", - объяснил нардеп.

Юрчишин уточнил, что подготовка ко второму чтению дает возможность всем, кто имеет предложения, предоставить их. Эти предложения либо в двухнедельный период, либо по сокращенной процедуре - за 1 неделю рассматриваются и принимаются.

"Собственно спикер, нарушив регламент, поставил на голосование в целом, несмотря на то, что у подавляющего большинства фракций, кроме фракции "Слуги народа", были замечания к этому законопроекту. Таким образом, нивелируется фактически парламентская процедура, поскольку любой законопроект большинства может будет внесен и без всякого обсуждения, без дискуссий, просто принят даже без анализов последствий и любых воздействий на законодательство в целом", - отметил Юрчишин.

Депутат напомнил, что Зеленский критиковал предыдущую власть за принятие законов с нарушением процедуры и обещал не подписывать сам законы, принятые с нарушением.

"Посмотрим, как президент отвечает за свои слова. Потому что его фракция закон нарушила", - добавил он.