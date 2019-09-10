Прокуратура раскрыла убийство Героя Украины Аметова, которое произошло во время захвата Крыма россиянами

10 сентября, 2019, 12:45

Прокуратура АР Крым сообщила о раскрытии убийства во время российской аннексии Крыма крымскотатарского активиста Решата Аметова

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Похищение Решата Аметова было осуществлено двумя участниками вооруженного формирования под названием «Самооборона Крыма». Похищение Аметова участниками «Самообороны Крыма» осуществлялось под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных сил России С., который проходил военную службу в 76-й воздушно-десантной дивизии и в 728-м отдельном батальоне связи Вооруженных сил России.

По версии прокуратуры, после совершения преступления подозреваемый покинул Крым, участвовал в боевых действиях в составе террористической организации «ДНР» и в апреле 2014 года совершил аналогичное преступление, связанное с организацией похищения трех офицеров спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа».

22 августа трем неназванным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности непредвиденного законом вооруженного формирования) и ч. 3 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия). Объявлен международный розыск подозреваемых.

Напомним, что 3 марта 2014 г. из своего дома вышел 39-летний житель симферопольского микрорайона Марьино, отец троих детей Решат Аметов.

Родным он сказал, что намерен уйти в военкомат и записаться в ряды добровольцев украинской армии. Позже видеокамеры зафиксировали его при проведении одиночного пикета против аннексии Крыма российскими войсками, на площади Ленина перед зданием правительства Крыма.

На видео зафиксирован и момент, когда несколько представителей «самообороны» Крыма скручивают ему руки и сажают в автомобиль. Через две недели Аметова нашли мертвым в поле возле села Земляничное Белогорского района. На теле мужчины были обнаружены многочисленные следы пыток, голова была обвязана клейкой лентой, а рядом нашли наручники. Причиной смерти, как установили позже, стало ножевое ранение в область глаза.

В 2017 году пятый президент Украины Петр Порошенко предоставил убитому весной 2014 г. крымчанину Решату Аметову звание Героя Украины.