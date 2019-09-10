Порошенко вновь не пришел в ГБР на допрос
10 сентября, 2019, 11:33
Пятый президент не пришел 10 сентября на допрос в ГБР
Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает "Украинская правда".
Пятый президент Петр Порошенко не пришел 10 сентября на допрос в Государственное бюро расследований.
"Приглашение присылали. Порошенко не пришел на допрос. На сегодня у Петра Порошенко запланирован еще один допрос. Время уточняется", - сказала Иванова.
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