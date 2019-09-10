 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПорошенко вновь не пришел в ГБР на допрос

Порошенко вновь не пришел в ГБР на допрос


фото: facebook
Пятый президент не пришел 10 сентября на допрос в ГБР

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает "Украинская правда".

Пятый президент Петр Порошенко не пришел 10 сентября на допрос в Государственное бюро расследований.

"Приглашение присылали. Порошенко не пришел на допрос. На сегодня у Петра Порошенко запланирован еще один допрос. Время уточняется", - сказала Иванова.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 сентября, 2019 вторник

больше новостей

10 сентября, 2019 вторник

9 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать