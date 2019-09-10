Пенсионер с Виннитчины более 15 лет играл в "Лото-Забава" и наконец сорвал миллион

10 сентября, 2019, 12:35

Михаил Михалев - пенсионер из города Хмельник, работает охранником в саду, а в молодости был строителем. Еще тогда начал играть в лотерею

В течение последних 15 лет, покупает билеты еженедельно, а начал играть еще с самых первых тиражей. Однако делал это не так регулярно, как сейчас. "Я вам хочу сказать, что никогда не проигрывал, то есть не оставался в минусе. Выигрыши всегда покрывали менее успешные попытки", - признается победитель.

Когда узнал о выигрыше, рассказал жене и сыну. Владимир услышал такую новость от отца - не поверил, решил проверить выигрыш на сайте "Лото-Забава". Только когда все цифры сошлись, мужчины убедились: у них в руках билет на миллион.

В дополнение к шестизначному выигрышу, оператор государственных лотерей "М.С.Л." подарил господину Михаилу программу "Два дня из жизни миллионера". Это проживание в роскошных апартаментах в центре столицы, профессиональная фотосессия, посещение фешенебельных ресторанов, в том числе - с любимыми ведущими, белый лимузин в качестве персонального транспорта в течение всех двух дней и тому подобное. В престижном авто человек говорит: игра в лотерею для него - настоящий ритуал. Покупает билеты только во вторник и четверг. Считает, что в эти дни шансов победить больше. Билет всегда оставляет без надписей.

Одним из пожеланий новоиспеченного миллионера было получить мастер-класс по игре в бильярд. Гости из Виннитчины овладевали игрой под наблюдением многократного чемпиона Киева, победителя международных и всеукраинских соревнований Сергея Коломийца. А в память о своей учебе господин Михаил получил сертификат от своего титулованного тренера.

Изюминкой развлекательной программы для новоиспеченного миллионера стало посещение музея братьев Кличко. Там мужчины посмотрели эксклюзивный документальный фильм о легендарных боксерах, а господин Михаил смог даже немного побоксировать. Свой успех герои тоже сравнивают с победами боксеров на бойцовском ринге: "Думаю - что надо в жизни иметь крепкие кулаки, крепкие локти, и так же надо бороться за жизнь и свои желания под родным и ласковым солнцем"

Для тех, кто хочет выиграть в лотерею, мужчины рассказывают главное правило. Именно оно привело их в студию «Лото-Забава» за миллионом. "Самый главный секрет - надо купить билет и начать играть в эту лотерею. А потом тебе должно повезти. Отцу же повезло! А он обычный человек. Должно повезти и другим. Не купишь билета - никогда не выиграешь", - рассказывает об успехе отца Владимир Михалев.

Выигранные средства Михаил Михайлович собирается разделить с детьми. На деньги, которые останутся, планирует поехать на отдых с женой. Играть продолжит, ведь следующая цель мужчины - выиграть джекпот - три миллиона гривень.