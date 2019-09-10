Парламент Великобритании во второй раз отклонил предложение Джонсона о досрочных выборах

10 сентября, 2019, 09:47

Нижняя палата парламента Великобритании в ночь на 10 сентября во второй раз отклонила предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона о досрочных выборах

Об этом сообщает Радио Свобода.

Инициативу поддержали 293 парламентария.

По британскому законодательству, для проведения внеочередных выборов правительству нужна поддержка 2/3 палаты общин, или 434 человек. Итак, до 31 октября, запланированной даты выхода Великобритании из ЕС, в стране больше нет возможности для проведения досрочных выборов.

Как сообщалось, в конце августа королева Великобритании Елизавета II одобрила просьбу премьера Бориса Джонсона временно прекратить работу парламента, лишь бы он не смог заблокировать выход Британии из Евросоюза без соглашения. Поэтому британский парламент прекратит свою работу с 9 сентября по 14 октября.