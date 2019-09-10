Парламент предварительно поддержал прослушивание нардепов

10 сентября, 2019, 13:23

Верховная Рада приняла за основу законопроект №1009, определенный Зеленским как неотложный, предусматривающий разрешение на прослушивание нардепов

Об этом сообщает РБК-Украина.

За законопроект проголосовали 297 нардепов.

При этом сокращенные сроки подготовки закона ко второму чтению поддержали 278 парламентариев.

Проектом закона предлагается изъять норму закона "О статусе народного депутата".

Предполагается предоставить Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Также из Уголовного процессуального кодекса изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначении и проведении экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

Кроме того, предлагается предоставить следственному судье, суду при постановлении решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей право не определять размер залога в уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому коррупционному преступлению.