Отказ быть верным Богу: в ПЦУ объяснили, почему самоубийство - это тяжкий грех

10 сентября, 2019, 09:33

Православная Церковь стремится донести всю греховность осознанного лишения себя жизни и предостеречь людей от этой ошибки с необратимыми последствиями

Об этом ПЦУ сообщает на своей странице в Facebook.

Отмечается, что добровольное лишение себя жизни всегда воспринималось как тяжелый грех, который церковь на земле уже не может отпустить, ибо грех отпускается только при покаянии. Самоубийство, совершенное обдуманно и сознательно, а не в состоянии безумия, церковь признает таким же тяжелым грехом, как и отбирание жизни у другого (убийство).

"Жизнь наша - дар от Бога и Ему принадлежит, поэтому человек не имеет права самовольно прерывать его. При самоубийстве оказывается насилие и над душой, ведь человек принудительно лишает ее возможности реализовать себя, надлежащим образом подготовиться для жизни будущей, вечной. Самовольно определив час ухода из земной жизни, самоубийца делает свое горе постоянным. Самоубийца отказывается быть верным Богу и Его Церкви, потому лишает себя церковного погребения. Сознательный самоубийца уподобляется Иуде, который, предав Бога, "пошел и удавился", - пояснили в ПЦУ.

В церкви говорят, что одна из главных причин самоубийства - ослабление веры или полное неверие, вследствие чего возникает духовная пустота, заполняемая недостатками греха. Человек в таком состоянии не может найти себя в мире и отказывается нести свой жизненный крест.