Освобожденный из плена РФ моряк Будзило рассказал, что было самым трудным в заключении
10 сентября, 2019, 18:20
Тяжелым испытанием для бывшего военнопленного моряка Юрия Будзила стало отсутствие связи с родными. Ведь, за 9 месяцев плена мичману буксира "Яны Капу" позволили позвонить родным только один раз, после смерти отца
Об этом сообщает Армия.Inform.
"Самым тяжелым для меня испытанием стало отсутствие связи с родными. На мои просьбы позвонить домой слышал однозначное "нет!". За девять месяцев заключения следователь разрешил позвонить только один раз - в марте, после смерти отца. Да и письма от родственников получал очень редко", - рассказал Будзило.
Вместе с тем он сообщил, что в плену получал письма поддержки из разных уголков Украины и мира: Великобритании, США, Канады, Франции, Польши и многих других стран. Все письма мичман сохранил, а отдельные перечитывал несколько раз.
- Напомним, в 13:30 в субботу, 7 сентября 2019 года, борт с освобожденными из русского плена украинскими гражданами сел на взлетной полосе киевского аэропорта "Борисполь".
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