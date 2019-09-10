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Espreso.tvОбществоОсвобожденный из плена РФ моряк Будзило рассказал, что было самым трудным в заключении

Освобожденный из плена РФ моряк Будзило рассказал, что было самым трудным в заключении

Тяжелым испытанием для бывшего военнопленного моряка Юрия Будзила стало отсутствие связи с родными. Ведь, за 9 месяцев плена мичману буксира "Яны Капу" позволили позвонить родным только один раз, после смерти отца

Об этом сообщает Армия.Inform.

"Самым тяжелым для меня испытанием стало отсутствие связи с родными. На мои просьбы позвонить домой слышал однозначное "нет!". За девять месяцев заключения следователь разрешил позвонить только один раз - в марте, после смерти отца. Да и письма от родственников получал очень редко", - рассказал Будзило.

Вместе с тем он сообщил, что в плену получал письма поддержки из разных уголков Украины и мира: Великобритании, США, Канады, Франции, Польши и многих других стран. Все письма мичман сохранил, а отдельные перечитывал несколько раз.

  • Напомним, в 13:30 в субботу, 7 сентября 2019 года, борт с освобожденными из русского плена украинскими гражданами сел на взлетной полосе киевского аэропорта "Борисполь".

 

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