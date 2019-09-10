Освобожденный моряк Попов рассказал, как в "Лефортово" сделал гантели из бутылок, майки и журнала

10 сентября, 2019, 10:06

Освобожденный из российского плена моряк Сергей Попов поделился рассказом о своих буднях в московском СИЗО "Лефортово"

Об этом пишет УНИАН.

"Камера была размером примерно 2 на 4 метра, и все что мы могли: покачать пресс, поотжиматься от пола и сделали гантели. Набрали в несколько пол-литровых бутылок воды, упаковали в майки, зашили. Ручку сделали из журнала, склеенную этикеткой от шампуня", - рассказал Попов.

По словам моряками, просыпались они в 6 утра, заправляли кровать, пили с соседом чай с бутербродами. Часов в 11 начинали заниматься спортом.

"Позанимались спортом - обед. Затем легли смотреть телевизор или слушать радио. Больше всего нравилась радиостанция, на которой каждые полчаса объявляли время. Я следил за новостями, пусть они и российские, но есть какой-то вектор, что происходит ,можно понять. Прочитал всего Стивена Кинга, все 50 книг, которые были в библиотеке", - добавил он.

Напомним, что Попова освободили из плена РФ в рамках обмена пленными по формуле "35 на 35".